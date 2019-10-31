زخم مروري في بعض مناطق بغداد مع بدء حظر التجوال

افاد مصدر امني، الجمعة، بأن بعض مناطق بغداد شهدت زخما مروريا مع بدء سريان حظر التجوال.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القوات الامنية اغلقت مداخل المناطق في بغداد مع بدء فرض حظر التجوال من الساعة الـ12 ليلا ويستمر حتى السادسة صباحا".
واضاف ان "ذلك ادى الى حدوث زخم مروري في بعض مناطق العاصمة".
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