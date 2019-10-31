الحشد الشعبي: نحن مع مطالب المتظاهرين السلميين ولا نتدخل بالوضع السياسي

اعلنت قيادة الحشد الشعبي، الخميس، انها مع مطالب المتظاهرين السلميين، فيما اكدت عدم تدخلها بالوضع السياسي.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "اننا مع مطالب المتظاهرين السلميين ونؤكد مجددا عدم تدخلنا بالوضع السياسي"، مبينة "اننا قوات حافظة لأمن ووحدة العراق واجبنا حماية العراق من الاٍرهاب".
واضاف ان "هنالك مواقع تواصل تحاول بث الإشاعة وآخرها تقول ان سيارات خرجت من مقر ابو مهدي المهندس في الجادرية"، لافتة الى ان "المهندس لا يمتلك مقر او منزل في منطقة الجادرية وإنما يمارس عمله في مقر هيئة الحشد الرسمي الكائن في المنطقة الخضراء".
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