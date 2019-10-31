الداخلية تعلن اعتقال شخص قتل رجل وزوجته في الغزالية

اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن اعتقال شخص قتل رجل وزوجته في الغزالية غربي بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "معلومات وردت الى مكتب الغزالية لمكافحة الاجرام التابعة لمديرية مكافحة اجرام محافظة بغداد، عن وجود حادث قتل رجل وزوجته وسرقة عجلتهم واجهزة موبايل وجهاز تسجيل كاميرات المراقبة من داخل دارهما".

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واضافت انه "على الفور من تلقي المعلومة تم تشكيل فريق عمل مختصص، وبعد جمع المعلومات والتحري ومتابعة خط سير العجلة المسروقة، تم القاء القبض على المتهم (ط.ب) وبعد التعمق معه بالتحقيق اعترف صراحة بقيامه بقتل رجل وزوجته بسلاح نوع مسدس بعدة اطلاقات في الراس وسرقة العجلة والمواد المذكورة اعلاه وذلك بسبب تهديد المجنى عليهم للجاني ومحاولة ابتزازه بحسب ادعائه".

وتابعت ان "الاوراق التحقيقية عرضت على القاضي المختص فقرر توقيفه وفق احكام المادة (٤٠٦ ق.ع)".