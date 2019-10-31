الجبوري: بيان رئيس الجمهورية مخيب للآمال

أعرب الأمين العام لحزب عمل سليم الجبوري، الخميس، عن أسفه لمحاولة تسويف مطالب الشعب والحديث في العموميات، معتبرا أن ما تضمنه بيان رئيس الجمهورية مخيبا للآمال.

وقال الجبوري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "وضع البلاد وصل إلى مرحلة حرجة وأن لدى الجميع مخاوف لما ستؤول اليه العملية السياسية بسبب عدم وجود رؤية إصلاحية حقيقية في ظل سيناريوهات مجهولة ومقلقة وتفاقم للأوضاع خصوصاً بعد اعتماد منهج القمع للتظاهرات المطلبية مما سيعكس صورة سلبية لدى المجتمع الدولي".

Advertisements

وأعرب الجبوري عن أسفه "لمحاولة تسويف مطالب الشعب والحديث في العموميات"، مشيرا الى أن "ما تضمنه بيان رئيس الجمهورية مخيبا للآمال ولم يرتقي الى مستوى طموحات الشعب العراقي والمطالب التي خرجت من أجلها الجماهير".

وأكد الجبوري أن "الشباب المنتفض أثبت أنه أكثر وعياً بكثير مما يعتقد المهيمنون على السلطة"، داعياً المتظاهرين إلى "التزام السلمية في التعبير عن احتجاجاتهم".