الموقف الامني بجسري السنك والجمهورية والتحرير

كشف مصدر امني، الخميس، عن الموقف بجسري السنك والجمهورية والتحريروسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الموقف بجسر السنك هو تمركز المتظاهرين عند الخط الاول واسفل الخط الاول باتجاه الخلاني".
واضاف ان "الموقف بجسر الجمهورية، هو تمركز المتظاهرين عند الخط الاول واسفل الجسر مع استمرار تجوال الزوارق النهرية التابعة للقوات الامنية".
وتابع ان "الموقف بساحة التحرير هو توافد المواطنين مستمر وهناك صعوبة بالوصول الى الساحة نتيجة الزخم".
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