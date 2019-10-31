مقتل منتسب بالجيش واصابة خمسة بهجوم لـ'داعش' اعقبه انفجار عبوتين ببغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، عن مقتل منتسب بالجيش واصابة خمسة اخرين بهجوم لـ"داعش" اعقبه انفجار عبوتين ناسفتين شمالي بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "عناصر من عصابات داعش الإرهابية هاجمت نقطة تابعة للفوج الثالث باللواء ٥٩ بالجيش العراقي في منطقة تل مرمرة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد بالأسلحة الخفيفة".

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واضافت انه "اثناء هذه التعرض انفجرت عبوتين ناسفتين، مما ادى الى استشهاد احد المنتسبين وإصابة ٥ آخرين".

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وتعثر القوات الامنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.