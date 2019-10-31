محافظ بغداد يستحصل موافقة أمانة مجلس الوزراء بشان المحاضرين بالمجان والمتقدمين للتعيين

اعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، استحصال موافقات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لمجموعة من القرارات تصب في صالح المتقدمين للتعيين والمحاضرين المجان.

وقال العطا في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم استحصال موافقات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لمجموعة من القرارات تصب في صالح المتقدمين للتعيين والمحاضرين المجان".

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واضاف ان "هذه القرارات تمثلت بعدم الممانعة من اصدار اوامر التعيين بالنسبة للاسماء الفائزة، وحصر اسماء وأعداد المحاضرين المجانيين ممن تسلموا او لم يتسلموا المنحة المالية، بغية تعيينهم ضمن حركة الملاك للعامين (٢٠١٨-٢٠١٩) على ان يجري ادراج التخصيص المالي لدرجاتهم الوظيفية ضمن موازنة ٢٠٢٠".

وتابع ان "هذه القرارات تمثلت ايضا على ضرورة تحويل جميع المحاضرين (الذين لم يحالفهم الحظ بظهور اسمائهم في قوائم التعيينات الأخيرة) الى متعاقدين وإدراج الموازنة اللازمة ضمن موازنة ٢٠٢٠"، لافتًا الى انه "تم توجيه مديريات التربية وستزود الأمانة العامة بكشف يتضمن الاعداد الدقيقة للمحاضرين المجانيين في مديريات التربية الست التابعة لمحافظة بغداد، وحسب عناوينهم (مدرس، معلم) وبالسرعة الممكنة".