فرض حظر التجوال في الشطرة

قررت القوات الأمنية في محافظة ذي قار، مساء الخميس، فرض حظر التجوال في قضاء الشطرة.
وقال مصدر أمني في المحافظة بحديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية قررت فرض حظر للتجوال في قضاء الشطرة على خلفية التظاهرات التي يشهدها القضاء".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "القضاء شهد قطع بعض الشوارع الرئيسية فيع"، لافتا الى أن "قوات مكافحة الشغب استخدمت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين".
وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "القضاء شهد قطع بعض الشوارع الرئيسية فيع"، لافتا الى أن "قوات مكافحة الشغب استخدمت الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين".
وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.
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