عون: نحن على أبواب تشكيل حكومة ويجب اختيار الوزراء على أساس الكفاءات

وقال عون في كلمة له تابعتها الخليج 365، "وضعنا قوانين استخراج النفط والغاز وسنبدأ الحفر خلال شهرين"، مشيراً الى أن "التعيينات القضائية الأخيرة تضاف لجهود صياغة قانون جديد لسلطة قضائية مستقلة". وخطاب عون المتظاهرين بالقول "نحن على أبواب تشكيل حكومة ويجب اختيار الوزراء على أساس الكفاءات"، متعهداً بـ"ببذل كل الجهود لإقامة دولة مدنية حديثة في لبنان".

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، اول امس الثلاثاء، استقالته من منصبه.