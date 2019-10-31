بالصور.. عجلات ترفع صور المرجع السيستاني وشعار الحشد الشعبي في الكرادة

تنشر الخليج 365 مجموعة من الصور التقطتها عدستها لعجلات تجوب في شوارع منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد. وأضهرت الصور أن العجلات يستقلها مجموعة من الاشخاص يحملون صور المرجع الاعلى السيد علي السيستاني وشعار الحشد الشعبي.

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