لللأهل... هكذا تتحدثون مع أطفالكم عن التظاهرات!

نظراً لأهمية الصحة النفسية للفرد، وضع الاختصاصيون مجموعة من النصائح حول تعامل الأهل مع أطفالهم وفق أعمارهم عن التظاهرات التي تعيشها الشعوب.

في حال اردتم المشاركة في التظاهرة في الشارع، عليكم قبل الذهاب الى المظاهرة، مشاهدة بعض الاخبار على التلفاز لكي تضعوا الاطفال في اجواء التظاهرة والاحداث التي تحصل.

وفي حال بقيتم في المنزل، عليكم تفسير الوضع ايضا للاطفال، لانهم سيفهمون ان نمط حياتهم سيتغير، ان كان لعدم القدرة على التنقل في البلد، أو لان برامجهم التلفزيونية المفضلة تكون متوقفة عن الهواء.

وفي التالي مجموعة من النصائح، لكيفية التعامل مع الاطفال أثناء التظاهرات، بحسب ما نشر موقع "النهار" الالكتروني.

- نجيب عن أسئلة أطفالنا - نطمئن أطفالنا ونكلمهم بثقة ووضوح - نستخدم مصطلحات بسيطة لشرح الوضع، مثلاً": "الناس منزعجون ويريدون التعبير عن حالهم بصوت عال". مثلاً: "عندما تنزعج من أختك وهي تلعب بألعابك تأتي وتشتكي الي". Advertisements

- هذا يسمّى تظاهر: يحصل عندما يستاء عدد كبير من الأشخاص لنفس الأسباب ويجتمعوا في الطرقات ليعبروا عن استيائهم. - بعض الأشخاص يغضبون بشدّة فيبدأون بالصّراخ، وتدمير الممتلكات، وهنا يجب القول له: لا تخف ستنحل الامور... ويجب تذكيره عندما كان في حالة عصبية وكسر العابه. - الأشخاص الذين يرتدون زي الشرطة والجيش متواجدون للتّأكد من سلامة الجميع. هؤلاء الأشخاص قد يستاؤون في بعض الأحيان ايضاً. - ونفسر لهم ان التظاهر هو من حق كل مواطن للتعبير عن رأيه وايصال مطالبه للمسؤولين.

قد تعتقدون ان الاطفال لا يفهمون أمور تبدو معقدة كهذه، لكن الامر ليس كذلك. فكل هذه المعلومات ستترسخ في ذهنه ويفهمها تباعا. وبذلك تشجعوهم للتعبير عن آراءهم.