مكتب المرجع السيستاني يصدر بياناً بشأن التظاهرات

اصدر مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، الخميس، بياناً بشأن التظاهرات الجارية في العراق، وفيما شدد على ضرورة عدم استغلال اسم المرجعية أو رفع صورها من قبل أيّ مجاميع مشاركة من انصار القوى السياسية أو غيرهم، أكد دعمها وتأييدها للمطالب الإصلاحية للمتظاهرين السلميين.
وأكد المصدر المسؤول على دعم وتأييد المرجعية "للمطالب الإصلاحية للمتظاهرين السلميين وعدم تفريقها بين أبنائها المطالبين بالإصلاح على إختلاف توجهاتهم".
وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.
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