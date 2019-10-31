اعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن احتراق بناية من ثلاثة طوابق في البصرة، مؤكدة أن فرقها تمكنت من اخماد النيران. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "باشراف العميد الكمياوي تحسين علي ساري مدير دفاع مدني البصرة وبعد ورود اخبار عن وجود حادث حريق في منطقة القبلة وعلى الفور تم توجة فرقة اطفاء مع عجلة حوصية من مركز القبلة وباشراف العقيد علاء زهير عباس ضابط الوجبة وتبين الحادث احتراق بناية متكونة من (3) طوابق للمواد الانشائية سريعة الاشتعال".



وأضاف البيان أنه "تم تعزيز الفرقة بفرق من المراكز القريبة وتم اخماد النيران بوقت قياسي وبمهنئية عالية ومنع انتشار النيران الى البنايات والمحلات المجاورة وبدون خسائر بشرية".



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