وسائل اعلام: تركيا ارسلت طائرتين محملتين بمواد لمكافحة الشغب هدية للحكومة العراقية

وقبل يومين، أطلقت القوات العراقية الغاز المسيل للدموع على محتجين حاولوا اقتحام المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد والتي تضم المباني الحكومية والبعثات الأجنبية.

وتحولت الاحتجاجات إلى أكبر مظاهرات تشهدها البلاد، ويطالب المتظاهرون باستقالة الحكومة وسن دستور جديد وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة في العراق.