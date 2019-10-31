كتلة الفتح النيابية تطالب رئاسة البرلمان بمنع 'ممارسات غير قانونية' داخل المجلس

وقالت الكتلة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نرفض الممارسات غير القانونية المتمثلة بمحاولة فرض الإرادات وتكميم الأفواه داخل مجلس النواب من خلال الترهيب والتهديد من قبل نواب كتلة معينة".

وطالب رئاسة المجلس بـ"منع هذه الممارسات غير القانونية وإلا فسيكون لنا ولباقي الكتل موقف داخل مجلس النواب".

