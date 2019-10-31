البرلمان الأمريكي يصادق على مشروع بشأن مسألة عزل ترامب والأخير يرد

صادق مجلس النواب للكونغرس الأمريكي، اليوم الخميس، على مشروع قانون يقضي بإطلاق المرحلية العلنية للتحقيق في مسألة عزل الرئيس دونالد ترامب، فيما رد الأخير واصفا ذلك بـ"أكبر حملة مطاردة سياسية في التاريخ الأميركي".
وصوت 232 عضوا في مجلس النواب لصالح تبني مشروع القانون، فيما عارض 196 مشرعا هذه الوثيقة.
وينص التشريع على بدء عقد جلسات استماع علنية بشأن التحقيق في عزل ترامب في إطار عمل لجنة الاستخبارات بمجلس النواب وقواعد الكشف عن نتائج هذه الاجتماعات.
كما تنص الوثيقة على مواصلة 6 لجان بمجلس النواب التحقيقات في مسألة عزل ترامب، وهي: الاستخبارات والخدمات المالية والشؤون الخارجية والمراقبة والإصلاح والنفقات والواردات واللجنة القانونية.
وتوضح الوثيقة أن هدف هذا العمل يكمن في تحديد "ما إذا كانت توجد أسس كافية لاستخدام مجلس النواب صلاحياته الدستورية الخاصة بتعريض الرئيس الأمريكي، دونالد جون ترامب، لعملية العزل".
من جهته، ندد ترامب بقرار مجلس النواب بشأن آلية عزله ويصف ذلك بأنه "أكبر حملة مطاردة سياسية" في التاريخ الأميركي.
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