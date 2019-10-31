المشاهد الدامية التي اسفرت عن وقوع عشرات الشهداء والاف الجرحى بين صفوف المتظاهرين منذ بداية تشرين الاول، دفعت خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة الى حث السلطات العراقية على منع ووقف العنف على الفور ضد المتظاهرين، وضمان التحقيق مع المسؤولين عن الاستخدام غير المشروع للقوة ومحاكمتهم.
وافاد التقرير بأن الوضع في بعض المحافظات الجنوبية التي استخدم فيها أفراد مسلحون الرصاص الحي ضد المتظاهرين أثناء حمايتهم للمكاتب السياسية، يتطلب عناية عاجلة. وشدد على ضرورة ان تأخذ مؤسسات الدولة في العراق على عاتقها حماية الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي، من الجهات العنيفة المتنفذة غير الحكومية، والبحث عن قتلة المتظاهرين والتحقيق معهم وملاحقتهم قضائياً.
واكد التقرير ان الشعب تظاهر في المدن والمحافظات بجميع أنحاء وسط وجنوب العراق بما في ذلك وسط بغداد، ضد ارتفاع مستويات البطالة والفساد وضعف الخدمات العامة. واغلب المشاركين في التظاهرات هم من الشباب والعاطلين عن العمل، مبينا أن المدافعين عن حقوق الإنسان تلقوا تحذيرات صريحة وتهديدات بالقتل في حال مشاركتهم بالتظاهرات، وسط معلومات تفيد بأن قوات الأمن قد اعتقلت واحتجزت المئات من المتظاهرين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني بشكل تعسفي.
وتأكيدا لما جاء في التقرير دانت الممثلةُ الخاصةُ للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، بأشدّ العبارات ارتفاعَ عددِ الوفيات والإصابات خلال التظاهرات التي اجتاحت أنحاءَ كثيرةٍ من العراق، فيما أكدت أن العنفَ ليسَ هو الحلّ أبداً وحماية الأرواح ضرورة حتمية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: بعد سقوط شهداء وجرحى... الأمم المتحدة تدين أعمال العنف وتدعو للمحاكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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