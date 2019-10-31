محافظ واسط: المحافظة مستقرة ولسنا بحاجة لقوات من خارجها

اعتبر محافظ واسط محمد المياحي، الخميس، أن المحافظة مستقرة، مؤكداً أنها ليست بحاجة لقوات من خارجها.
وقال المياحي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المحافظة مستقرة وهناك تعاون كبير بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين ولسنا بحاجة لقوات من خارج المحافظة".
وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.
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