المحور الوطني يدعو لتشكيل حكومة مصغرة وحل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة

دعا تحالف المحور الوطني، اليوم الخميس، الى تشكيل حكومة مستقلة مصغرة تحضيرا لمرحلة انتقالية، مؤكدا دعمه لـ حل البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة ضمن قانون انتخابات جديد.
وأوضح، "نطالب من شركاؤنا الموافقة على تشكيل حكومة مستقلة مصغرة تحضر للمرحلة الانتقالية شرط تتعهد اعضاؤها كافة بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة او الحكومة التي التي ستنتج عنها"، معلنا "دعمه (التحالف) لحل البرلمان الحالي والذهاب الى انتاخابات مبكرة".
وأضاف، "سيكون من واجب الحكومة المصغرة العمل على قانون انتخابات جديد يضمن العدالة ويضمن عدم عودة الفاسدين ثانية، فضلا عن منفوضية انتخابات جديدة تضمن النزاهة والشفافية من خلال الاستعانة بخبراء دوليين ومحليين مستقلين"، منوها الى أن "بغير ذلك لايمكن ضمان نتائج الوضع الحالي على وحدة ومستقبل العراق".
يشار الى أن رئيس الجمهورية برهم صالح أعلن، اليوم الخميس، المباشرة فعليا من اجل قانونِ انتخاباتٍ جديد مقنعٍ للشعب يسمح بانتخاباتٍ أكثر عدلاً وأشدَّ تمثيلاً لمصالحِ الشعب بما في ذلك حق الترشح للشباب، فيما أكد انه سيوافقُ على انتخاباتٍ مبكرة باعتمادِ القانونِ الجديد.
وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.
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