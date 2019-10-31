أغرب 10 مقابر في العالم... والمرتبة الاولى لبلد عربي!

الحديث عن المقابر ربما لا يأتي على قائمة الموضوعات المفضلة للكثيرين، إذ يرتبط عادة بالحزن والفراق، لكن هذا لا يمنع أن المقابر في مناطق مختلفة بالعالم، خرجت عن هذه الفكرة التقليدية، إما لتطورات تاريخية أو بسبب مساعي البعض الخروج عن المألوف فيما يتعلق بالدفن أو حتى تجاوز الحزن المرتبط بالموت، وتصميم مقابر قادرة على رسم ابتسامة على وجه زائرها. تعرف على أغرب 10 مقابر في العالم:



أول "مقبرة للكلاب"



Cimetière des chiens أو "مقبرة الكلاب" اسم يعرفه أهل وزوار العاصمة الفرنسية باريس، إذ يعتقد أن هذه هي أول مقبرة للحيوانات في العالم. تم افتتاح هذه المقبرة عام 1899، وكانت مخصصة في البداية لدفن الكلاب فقط، لكنها تحولت مع الوقت لمكان لدفن الكثير من الحيوانات الأليفة الأخرى وحتى الأسماك. يحرص زوار هذه المقبرة على زيارة أشهر الكلاب المدفونة هنا وهو "رين تن تن" من فصيلة "جيرمان شبرد" والذي شارك في 26 من الأفلام السينمائية.





حكايات مرعبة حول أشهر مقبرة في تكساس



أساطير عديدية وكلها تقريبا مرعبة، ترتبط باسم هذه المقبرة الموجودة في تكساس بالولايات المتحدة. تتناقل الأجيال روايات عن وجود "أشباح" في مقبرة Stull Cemetery ويجزم البعض بأنهم يستمعوا هناك لأصوات ممن يقولون إنهم شياطين وأشباح. وهناك كم هائل من الحكايات المرتبطة بهذه المقبرة والتي تقول إحداها، إن أم أحد الشياطين مدفونة هنا، ولذا فهو يأتي مرة في العام على الأقل لزيارتها. كثرة الأساطير حول هذه المقبرة جعلت البعض يطلق عليها "أحد أبواب الجحيم السبعة".

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