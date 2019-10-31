بالتزامن مع عيد 'هالووين'.. تعرف على أكثر النتائج رعباً في تاريخ كرة القدم





ولكن في عالم كرة القدم، الذي يعشقه الكثير هناك مشاهد أكثر رعبًا خاصة إذا كانت تتعلق بفريقك الذي تعشقه منذ الصغر، وتحزن لرؤيته يسقط أمام منافس له، ولم تكن لتتوقعها أبدًا قبل مشاهدتك للمباراة. وتأتي فكرة التنكر في ملابس غريبة ومرعبة، سواء الكبار أو الصغار حتى لا تعرفهم الأرواح الشريرة كما يعتقد البعض، وإذا لم تهدي الأطفال الصغار الحلوى المتمثلة في الشكولاتة، تغضب منك تلك الأرواح الشريرة.ولكن في عالم كرة القدم، الذي يعشقه الكثير هناك مشاهد أكثر رعبًا خاصة إذا كانت تتعلق بفريقك الذي تعشقه منذ الصغر، وتحزن لرؤيته يسقط أمام منافس له، ولم تكن لتتوقعها أبدًا قبل مشاهدتك للمباراة. ويرصد "بطولات" أكثر نتائج المباريات رعبًا في تاريخ كرة القدم على مدار السنوات الماضية حول العالم، كالتالي: منتخبات 1-أستراليا 31 – 0 ساموا في تصفيات كأس العالم 2002، ويعد أكبر فوز في تاريخ المنتخبات في تاريخ كرة القدم.



2-البرازيل 14 – 0 نيكاراجوا في دورة الألعاب الأميركية عام 1975. 2-البرازيل 14 – 0 نيكاراجوا في دورة الألعاب الأميركية عام 1975. 3-ألمانيا 13- 0 سان مارينو في تصفيات يورو 2008، ويعد أكبر فوز في تاريخ تصفيات البطولة. 4- غانا 12 – 0 مالاوي في عام 1962، وعرفت تلك المباراة بالمذبحة. Advertisements 5- غانا 13 – 2 كينيا في عام 1965، أقيمت في كينيا والشيء الأغرب هو أن الأخيرة هي من بدأت في التسجيل بتلك المباراة بالدقيقة الثالثة.

أندية

1-أديما 149 – 0 أولمبيك إيمريني، في تصفيات التأهل بمدغشقر لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2002، وهو رقم مسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. 2- أربرواث 36 – 0 بون أكورد، في اسكتلندا عام 1885. 3- دندي 35 – 0 أبردين، في اسكتلندا عام 1885.

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