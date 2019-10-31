الحلبوسي يرفع جلسة المجلس لعدم حضور عبد المهدي

قرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، رفع جلسة المجلس لعدم حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مؤكداً أنه في حال عدم حضوره فسيتم المضي بالاجراءات الدستورية. وقالت رئاسة البرلمان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب رفع جلسة المجلس لعدم حضور رئيس مجلس الوزراء". ونقل البيان عن الحلبوسي قوله إنه "حسب النصوص الدستورية جلسة مجلس النواب ستعقد حال حضور رئيس مجلس الوزراء وان لم يحضر الى الاستضافة سيتم المضي بالاجراءات الدستورية اللازمة.



وكان مجلس النواب استأنف اعمال جلسته الـ11، اليوم الخميس، برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.



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