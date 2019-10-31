البرلمان يستأنف اعمال جلسته برئاسة الحلبوسي

افاد مصدر برلماني، الخميس، بأن مجلس النواب استأنف اعمال جلسته الـ11 برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب استأنف اعمال جلسته الـ11 برئاسة محمد الحلبوسي". واضاف انه "من المتوقع ان يحضر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى الجلسة".



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