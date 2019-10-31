برلماني عن سائرون يهدد بمقاضاة نائبة

هدد النائب عن كتلة سائرون النيابية صباح العكيلي، الخميس، برفع دعوى قضائية ضد النائبة هدى سجاد في حال عدم إحضارها أدلة تثبت "إدعائها" بأن كتلة سائرون رشحت شخصيتين لعضوية هيئة الأمناء الجديدة لشبكة الإعلام العراقي.
وأضاف، أننا "في هذا الظرف نؤكد أن الهجمة الإعلامية كبيرة من قبل المستفيدين من الحكومة وممن مضى عليهم فترات طويلة في مجالس النواب أو الحكومات السابقة ممن عجزوا الان وكانوا عاجزين سابقاً عن تقديم أي خدمة للشعب العراقي وهم السبب فيما وصل اليه العراقيون من مآسٍ مما تحملنا وحملنا محن مشاكلهم بدون ذنب منا وما زلنا نعاني من وجودهم معنا".
وتابع، أن "كتلة سائرون ما زالت الشوكة التي في عيون الكثيرين الذين يظهرون الامتعاض من الحكومة محاولة منهم للحصول على مكاسب بواسطة لي الأذرع وهذا ما يحاولون أن يسوقوه لشارع عرفهم وميزهم"، ماضياً إلى القول: "سنحتفظ بحقنا في إقامة دعوى قضائية في حال عدم إحضارها للأدلة".
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