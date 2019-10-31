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برلماني عن سائرون يهدد بمقاضاة نائبة

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هدد النائب عن كتلة سائرون النيابية صباح العكيلي، الخميس، برفع دعوى قضائية ضد النائبة هدى سجاد في حال عدم إحضارها أدلة تثبت "إدعائها" بأن كتلة سائرون رشحت شخصيتين لعضوية هيئة الأمناء الجديدة لشبكة الإعلام العراقي.
وقال العكيلي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "وردنا أن النائبة هدى سجاد قد ادعت أن كتلة سائرون لديها اثنين ترشحا إلى هيئة الأمناء لشبكة الإعلام العراقي الجديدة، وحيث نؤكد بأن هذا الأمر عار عن الصحة ولا وجود له، نطالب النائبة بالأدلة التي تثبت ذلك خاصة وأن الأسماء مكشوفة ومعروفة".

وأضاف، أننا "في هذا الظرف نؤكد أن الهجمة الإعلامية كبيرة من قبل المستفيدين من الحكومة وممن مضى عليهم فترات طويلة في مجالس النواب أو الحكومات السابقة ممن عجزوا الان وكانوا عاجزين سابقاً عن تقديم أي خدمة للشعب العراقي وهم السبب فيما وصل اليه العراقيون من مآسٍ مما تحملنا وحملنا محن مشاكلهم بدون ذنب منا وما زلنا نعاني من وجودهم معنا".

وتابع، أن "كتلة سائرون ما زالت الشوكة التي في عيون الكثيرين الذين يظهرون الامتعاض من الحكومة محاولة منهم للحصول على مكاسب بواسطة لي الأذرع وهذا ما يحاولون أن يسوقوه لشارع عرفهم وميزهم"، ماضياً إلى القول: "سنحتفظ بحقنا في إقامة دعوى قضائية في حال عدم إحضارها للأدلة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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