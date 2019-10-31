حقوق الانسان: استشهاد متظاهرين اثنين في ساحة التحرير امس

كشف عضو في مفوضية حقوق الانسان، اليوم الخميس، عن استشهاد متظاهرين اثنين في ساحة التحرير وسط بغداد يوم امس.
وقال علي البياتي، في تصريح صحفي، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن حصيلة تظاهرات يوم امس في ساحة التحرير، وسط بغداد بلغت شهيدين من المتظاهرين و١٠٠ مصاب".
وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات اخرى منذ يوم الجمعة الماضي الخامس والعشرين من (تشرين اول الحالي)، تظاهرات احتجاجية واسعة للمطلبة بـ"الحقوق المشروعة"، تخللها اعمال عنف وحرق مؤسسات حكومية وحزبية، واسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الامنية.
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