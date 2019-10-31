بالفيديو: لليوم السادس... يواصل المتظاهرون السلميون اعتصامهم في بغداد

ومع انضمام حشود الطلبة الداعمة للمتظاهرين .اصبحت المعادلة تحسب مرارا وتكرارا بالنسبة للسلطة، التي سارعت في اتخاذ جملة اصلاحات حث البرلمان العراقي عليها. اصلاحات تاخرت كثيرا ولم تعد مرضية للشباب. وهنا طالب البرلمان رئيس الوزراء الحضور الى جلسته التي بقيت مفتوحة لحين انتهاء الازمة.دعوة الحضور قوبلت من رئيس الوزراء بالطلب ان تكون جلسة حضوره علنية، وخارج البرلمان هناك حراك سياسي يتصاعد بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس تحالف الفتح الذي استجاب لدعوة الصدر بالتعاون.

ويرى مراقبون ان عبد المهدي فقد سياسيا دعم حكومته مثلما فقد شعبيا تاييده، جراء استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين.

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