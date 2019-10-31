ستة ايام مضت والمتظاهرون يلازمون ساحة التحرير، والامل يلوح بان التغيير اصبح قريبا. في داخل الساحة التي خط المتظاهرون السلميون فيها احلامهم واحلام العراقيين بوطن يحتضن الجميع، يضمدون جراحهم ويتعاضدون ويرابطون بقوة وحزم في جميع الاماكن التي قد تكون شاهدا على الحدث. تلك الاماكن التي ودعت زملاءهم الذين استشهدوا جراء الاصابة بكبسولات المسيل للدموع.
ومع انضمام حشود الطلبة الداعمة للمتظاهرين .اصبحت المعادلة تحسب مرارا وتكرارا بالنسبة للسلطة، التي سارعت في اتخاذ جملة اصلاحات حث البرلمان العراقي عليها. اصلاحات تاخرت كثيرا ولم تعد مرضية للشباب. وهنا طالب البرلمان رئيس الوزراء الحضور الى جلسته التي بقيت مفتوحة لحين انتهاء الازمة.
دعوة الحضور قوبلت من رئيس الوزراء بالطلب ان تكون جلسة حضوره علنية، وخارج البرلمان هناك حراك سياسي يتصاعد بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس تحالف الفتح الذي استجاب لدعوة الصدر بالتعاون.
دعوة الحضور قوبلت من رئيس الوزراء بالطلب ان تكون جلسة حضوره علنية، وخارج البرلمان هناك حراك سياسي يتصاعد بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس تحالف الفتح الذي استجاب لدعوة الصدر بالتعاون.
ويرى مراقبون ان عبد المهدي فقد سياسيا دعم حكومته مثلما فقد شعبيا تاييده، جراء استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين.
تشاهدون التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: لليوم السادس... يواصل المتظاهرون السلميون اعتصامهم في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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