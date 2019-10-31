رئيس البرلمان: عند حضور عبد المهدي او من يمثله ستكون الجلسة علنية وتنقل بشكل مباشر

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، أن جلسة البرلمان ستكون علنية وتُنقل بشكل مباشر عند حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أو من يمثله إلى قاعة الجلسات. وقال الحلبوسي خلال جلسة البرلمان المنعقدة حالياً، إنه "متى ما يحضر رئيس مجلس الوزراء أو من يمثله إلى قاعة الجلسات ستكون الجلسة علنية وتنقل بشكل مباشر للرأي العام". وأضاف الحلبوسي قائلاً: "أرسلنا كتاباً رسمياً إلى مكتب رئيس الوزراء بشأن طلب الاستضافة، وننتظر الإجابة".



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