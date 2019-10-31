نادي الكرخ يعتذر للجمهور بسبب مباراة الزوراء

2019-10-31 | 13:13
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قدم نادي الكرخ الرياضي، اعتذاره إلى جماهير النادي، بعد اتفاقه على إجراء مباراة ودية أمام الزوراء اليوم الخميس.
وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "إدارة نادي الكرخ تعلن للجمهور الرياضي، بأنها ما زالت ضمن مدة إيقاف نشاطات النادي، إيماناً منها بأن ثورة الشعب ما زالت مستمرة وسنقف معها إلى حين تحقيق مطالب المتظاهرين".
وأضاف، أن "اتفاقاً جرى بين الملاكين الفنيين لفريق الزوراء الكروي وفريقنا قبل بيان الإدارة في إيقاف نشاطات النادي، هو من كان مسوغاً لإجراء لقاء ودي بين الطرفين في ملعب الكرخ اليوم الخميس، وحتى لا نضع الطرفين في موقف محرج وافقت الادارة على اقامة المباراة، ومن خلال ذلك نعتذر للجمهور على ما حدث".
يذكر أن اتحاد الكرة، أوقف الدوري العراقي الممتاز بسبب التظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية.
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