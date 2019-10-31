رئيس الجمهورية يلقي خطاباً 'مهماً' بعد قليل

أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، أن الرئيس برهم صالح سيلقي خطاباً "مهماً" بعد قليل. وقالت الرئاسة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه: "بعد قليل يلقي رئيس الجمهورية خطاباً مهماً"، دون ذكر المزيد من التفاصيل. وتشهد العاصمة بغداد ونحو عشر محافظات احتجاجات واسعة منذ الخامس والعشرين من تشرين اول الحالي، للمطالبة بـ"الحقوق المشروعة" تخللتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الأمنية، وحرق مؤسسات حكومية وحزبية.

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