الداخلية تنفي إقالة قائد شرطة بابل

نفت وزارة الداخلية، الخميس، الانباء بشأن إقالة قائد شرطة بابل.

وقال الناطق باسم الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "بعض وسائل الإعلام تداولت أنباء عن إقالة قائد شرطة محافظة بابل"، مبينة ان "هذه الأنباء لا صحة لها اطلاقاً".

Advertisements

واضافت ان "قائد شرطة بابل يمارس اعماله ونشاطاته بشكل اعتيادي"، مشيرة الى ان "جميع قادة الشرطة في محافظات البلاد من الذين تسنموا مناصبها خلال الأسبوع الماضي يمارسون اعمالهم وواجباتهم".

ودعت الوزارة "وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات، واخذ الأخبار من مصادرها الرسمية".