15 نقابة واتحاد تطالب الحكومة بالاستقالة

طالبت 15 نقابة واتحاد، الخميس، الحكومة بتقديم استقالتها فورا، واختيار مرشح مستقل لفترة انتقالية. ودعت النقابات والاتحادات الى "ايقاف اجراءات الحكومة التعسفية ضد المتظاهرين والكشف عن القتلة". والنقابات هي (نقابة الاطباء، نقابة المهندسين، نقابة الصيادلة، نقابة اطباء الاسنان، نقابة الجيلوجيين، نقابة المهن الصحية، نقابة الاطباء البيطريين، نقابة المحاسبين والمدققين، اتحاد الحقوقيين، اتحاد المقاولين، اتحاد الصناعات، نقابة التمريض، نقابة المحامين، نقابة المعلمين، اتحاد العمال). Advertisements وادناه نص البيان:



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