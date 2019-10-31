التعليم تفتح التقديم على الجامعات والكليات الاهلية للدراستين الصباحية والمسائية

اعلنت وزارة التعليم العالي، الخميس، عن فتح التقديم على الجامعات والكليات الاهلية للدراستين الصباحية والمسائية.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزير التعليم العالي قصي السهيل وافق على فتح الاستمارة الالكترونية الخاصة بتقديم خيارات الطلبة الى الجامعات والكليات الاهلية للسنة الدراسية (2019-2020) للدراستين الصباحية والمسائية".
واضافت ان "استمرار فتح استمارة المعلومات وتوليد الارقام الامتحانية والسرية يكون في المراكز الارشادية في الجامعات الحكومية والمصادقة عليها"، مشيرة الى ان "استمارة التقديم على الخيارات فتحت اعتبارا من اليوم ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء المقبل".
وحثت الوزارة "الطلبة على الاطلاع على دليل الطالب قبل الشروع بالتقديم".
وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في 28 تشرين الاول الحالي، دليل قبول الطلبة للتقديم في الكليات والجامعات الاهلية للسنة الدراسية (2019-2020).
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