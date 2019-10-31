امانة بغداد تعلن تحويل جميع كوادرها من الاجراء اليومين الى عقود

أعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، عن تحويل جميع كوادرها من الاجراء اليومين الى عقود. ​ ​ وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن ملاكاتها في الدائرة الادارية والمالية أصدرت الأوامر الادارية الخاصة بتحويل اكثر من 23 الف من الاجراء اليوميين الى عقود ولجميع دوائرها البلدية والفنية والتخصصية والأقسام الغير مرتبطة بدائرة.

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