رئيس المجلس الاتحادي ونائبه يؤديان اليمين القانونية

أدى رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي ونائبه لمياء الخالدي، الخميس، اليمين القانونية أمام البرلمان.
وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي ونائبه لمياء الخالدي أديا، اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام البرلمان".
وكان مجلس النواب استأنف، قبل قليل، أعمال الجلسة الـ11 برئاسة الحلبوسي.
يشار إلى أن مجلس النواب صوت، الاثنين (28 تشرين الأول 2019)، على رئيس مجلس الخدمة الاتحادي ونائبه وأعضائه.
وكان مجلس النواب استأنف، قبل قليل، أعمال الجلسة الـ11 برئاسة الحلبوسي.
يشار إلى أن مجلس النواب صوت، الاثنين (28 تشرين الأول 2019)، على رئيس مجلس الخدمة الاتحادي ونائبه وأعضائه.
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