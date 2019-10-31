موقع RT : الساعات المقبلة ستشهد موقفا يتعلق بمصير حكومة عبد المهدي

وقال المصدر لموقع روسيا اليوم RT، إن "التواصل كان موجودا في وقت سابق بين صالح والصدر، لكنه عُزز يوم الثلاثاء ويوم امس الاربعاء، عندما عاد زعيم التيار الصدري من إيران"، مبينا أن "الطرفين يبحثان إقالة عبد المهدي داخل قبة البرلمان".وأضاف المصدر "من الممكن أن تشهد الساعات المقبلة موقفا من الرئيس برهم صالح يتعلق بمصير حكومة عبد المهدي".

وفي وقت سابق، اعتبر زعيم التيار الصدري وائتلاف "سائرون" مقتدى الصدر، أن عدم استقالة رئيس وزراء العراق الحالي عادل عبد المهدي، سيحول البلاد إلى سوريا أو اليمن.

وسبق أن دعا الصدر رئيس الحكومة عبد المهدي إلى الاستقالة، على خلفية الاحتجاجات المستمرة في العراق والتي أودت بحياة مئات الأشخاص، وإلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة تحت رقابة أممية وبمدد غير طويلة، مشددا على أن تستغل فترة الإعداد والتحضير لذلك في اتخاذ التدابير اللازمة "لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وعرضه على الشعب".

