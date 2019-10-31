افاد موقع RT الاخباري الروسي، نقلا عن مصدر سياسي عراقي، بوجود تواصل بين رئيس الجهورية برهم صالح، وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لإقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي خلال أيام.
وأضاف المصدر "من الممكن أن تشهد الساعات المقبلة موقفا من الرئيس برهم صالح يتعلق بمصير حكومة عبد المهدي".
وفي وقت سابق، اعتبر زعيم التيار الصدري وائتلاف "سائرون" مقتدى الصدر، أن عدم استقالة رئيس وزراء العراق الحالي عادل عبد المهدي، سيحول البلاد إلى سوريا أو اليمن.
وسبق أن دعا الصدر رئيس الحكومة عبد المهدي إلى الاستقالة، على خلفية الاحتجاجات المستمرة في العراق والتي أودت بحياة مئات الأشخاص، وإلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة تحت رقابة أممية وبمدد غير طويلة، مشددا على أن تستغل فترة الإعداد والتحضير لذلك في اتخاذ التدابير اللازمة "لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وعرضه على الشعب".
كانت هذه تفاصيل خبر موقع RT : الساعات المقبلة ستشهد موقفا يتعلق بمصير حكومة عبد المهدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.