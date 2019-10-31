تجدد تظاهرات ذي قار.. وصحفيوها يرفعون شعار 'لاصحافة حرة بدون وطن'

تجددت، صباح اليوم الخميس، التظاهرات المطالبة بـ "الحقوق المشروعة" في محافظة ذي قار بمشاركة صحفيون ونقابات مهنية.

وقال مراسل الخليج 365، إن المئات من اهالي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار خرجوا، صباح اليوم، بتظاهرات جديدة، مشيراً الى مشاركة اساتذة وطلبة الجامعات والمدارس والنقابات في التظاهرات التي شهدتها ساحة الحبوبي وسط الدينة.

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من جانبها، نظمت نقابة الصحفيين في ذي قار وقفة تضامنية مع مطالب المتظاهرين، داعية الحكومة الى تحقيق العدالة الاجتماعية رافعة شعار " بدون وطن لا توجد صحافة حرة".

وتشهد العاصمة بغداد ونحو عشر محافظات احتجاجات واسعة منذ الخامس والعشرين من تشرين اول الحالي، للمطالبة بـ"الحقوق المشروعة" تخللها اعمال عنف اسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الامنية، وحرق مؤسسات حكومية وحزبية.