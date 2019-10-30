مقرب منه: البعض يريد الايقاع بالصدر والمتظاهرين

كشف صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء، وجود نية لدى البعض بالايقاع ببين الصدر والمتظاهرين.

وقال العراقي في منشور له على صفحته بالفيس بوكم، "يريد البعض الايقاع بطرفين، الاول السيد الصدر خصوصا بعد ان قام بخطوات وقرارت تصعيدية ضد الحكومة واذنابها، والثاني المتظاهرون، وخصوصا بعد توسعهم وتعاطف كافة طبقات الشعب معهم، نعم يحاولون الايقاع بكلا الطرفين من خلال دس بعض افرادهم ولا سيما بعد صدور الاوامر لهم بالتغلغل بين المتظاهرين والقيام بالهتاف ضد احد جهتين الاولى المرجعية والثانية الصدر، وذلك لايقاع الفتنة بين المتظاهرين ووقوع الصِدام بينهم، لعلمهم بوجود عشاق للصدر لن يسكتوا عن تلك الهتافات ضده وضد المرجعيات".



وتابع، "بالتالي يوجدون ذريعة لتفريق التظاهرات وتشويه سمعتها، بل لعل الأمر أخطر من ذلك: وهو وقوع فتنة وحرب اهلية يستفيد منها الفاسدون لانهاء كلا الطرفين الاصلاحيين ان جاز التعبير، وبالحقيقة هم طرف واحد في خندق واحد لذا وجب التنبيه".