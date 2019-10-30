سائرون تجمع تواقيع نيابية لاستجواب عبد المهدي 'تمهيداً لإقالته'

أعلن النائب عن كتلة سائرون النيابية بدر الزيادي، الأربعاء، جمع تواقيع نيابية لاستجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي "تمهيداً لإقالته". وقال الزيادي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن كتلة "سائرون جمعت تواقيع لاستجواب عادل عبد المهدي تمهيداً لإقالته". وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حذر، اليوم الأربعاء، من أن عدم استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي "سيجعل من العراق سوريا واليمن"، مؤكداً أنه لن يشترك في تحالفات بعد اليوم.



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