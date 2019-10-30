حالات اختناق بين المتظاهرين اسفل جسر الجمهورية جراء اطلاق القنابل الدخانية

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن القوات الامنية تطلق القنابل الدخانية وبشكل متقطع تجاه المتظاهرين المتواجدين اسفل جسر الجمهورية من جهة النهر"، مشيرا الى حدوث عدد من حالات الاختناق.

ولفت المصدر، إلى أن المتظاهرين ينظمون انفسهم بشكل مجاميع لتأمين المكان، موضحا أنه عند حصول حالات اختناق اسفل الجسر، تنسحب مجموعة وتباشر اخرى بتأمين المكان.



وأفاد مصدر امني، فجر اليوم الاربعاء، لـ الخليج 365، باصابة العشرات من المتظاهرين جراء استخدام الغازات المسيلة للدموع من قبل القوات الامنية في محاولة لفض الاحتجاجات في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وتشهد العاصمة بغداد ونحو عشر محافظات احتجاجات واسعة منذ الخامس والعشرين من تشرين اول الحالي، للمطالبة بـ"الحقوق المشروعة" تخللها اعمال عنف اسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الامنية، وحرق مؤسسات حكومية وحزبية.