إعفاء مديري مستشفى الديوانية وأملاك بلدية المحافظة

قرر محافظ الديوانية زهير الشعلان، الأربعاء، إعفاء مدير مستشفى المحافظة ومدير أملاك بلدية الديوانية. وجاء في بيان لإعلام المحافظة تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محافظ الديوانية زهير علي الشعلان يعفي مدير أملاك بلدية الديوانية رائد عبد الواحد لإدارة القسم". وأضاف البيان، أن "الشعلان أعفى مدير مستشفى الديوانية العام وكلف الدكتور محمد زهير راجي لإدارة المستشفى".



وتشهد محافظة الديوانية وعدد من المحافظات إضافة إلى العاصمة بغداد، احتجاجات واسعة منذ الخامس والعشرين من تشرين أول الحالي، للمطالبة بـ"الحقوق المشروعة"، تخللتها أعمال عنف وحرق مؤسسات حكومية وحزبية. وتشهد محافظة الديوانية وعدد من المحافظات إضافة إلى العاصمة بغداد، احتجاجات واسعة منذ الخامس والعشرين من تشرين أول الحالي، للمطالبة بـ"الحقوق المشروعة"، تخللتها أعمال عنف وحرق مؤسسات حكومية وحزبية.

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