





اسماء السيد - طهران: أعلن مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي الأربعاء أنّ للمتظاهرين في العراق ولبنان مطالب "محقة"، ولكنّه دعا إلى التحرك "ضمن الهيكليات والأطر القانونية". قال خامنئي في كلمة بثت القناة التلفزيونية الإيرانية جزءًا منها، وجاءت بعدما أسقطت الانتفاضة الشعبية في لبنان الحكومة، ويأمل العراقيون الوصول إلى النتيجة نفسها، إنّه "عندما تنهار الأطر القانونية في بلد ما، لا يمكن القيام بأي عمل"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).



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كانت هذه تفاصيل خبر خامنئي للمنتفضين في العراق ولبنان: إحتجوا لكن ضمن القانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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