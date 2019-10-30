جعفر علاوي يباشر مهامه وزيراً للصحة

وقال المتحدث الرسمي للوزارة سيف البدر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن علاوي "باشر مهامه في مقر الوزارة اليوم الأربعاء واجتمع بالسادة مسؤولي مركز الوزارة لمناقشة اولويات العمل في القطاعين الصحي والبيئي".وأضاف البدر، أن علاوي أكد على "المتابعة اليومية والجادة لكل التفاصيل التي من شأنها تحسين الواقع الصحي والبيئي في العراق وضمان تقديم أفضل خدمة للجميع".

يشار إلى أن مجلس النواب صوت، الخميس (10 تشرين الأول 2019)، على منح الثقة لجعفر علاوي وزيراً للصحة.

