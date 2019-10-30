الادعاء العام يطلب من محاكم التحقيق اتخاذ الاجراءات بحق شاغلي عقارات الدولة

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، أن جهاز الادعاء العام طلب من محاكم التحقيق إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق شاغلي عقارات الدولة بدون مسوغ قانوني. وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بناء على كتاب لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي فان جهاز الادعاء العام سيكلف محاكم التحقيق اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق شاغلي عقارات الدولة بدون مسوغ قانوني سواء كانوا أشخاصاً بصرف النظر عن مناصبهم أو الأحزاب السياسية".

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