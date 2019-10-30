نائب يشيد بزملائه النواب: كانوا على قدر المسؤولية في جلسة امس

وقال البلداوي في حديث لـ الخليج 365، ان "جلسة البرلمان التي عقدها امس كانت استثنائية بكل ماتعني الكلمة"، مشيرا الى أنها كانت "عملية تحول بالعمل البرلماني والتشريعي".

واعتبر، البلداوي وهو نائب عن تحالف الفتح، أن "اعضاء البرلمان كانوا على قدر المسؤولية وحجم التحدي في التصدي لقضايا مهمة وحساسة ومن بينها تشكيل لجنة التعديلات الدستورية التي لم يتجرا اي طرف بالدورات السابقة على المضي بها"، مبينا ان "البرلمان لديه الجدية الكاملة بتحقيق اصلاحات جذرية وجدية تلبي طموح الجماهير المطالبة بالاصلاح والتغيير".



واضاف البلداوي، ان "مجالس المحافظات والاقضية والنواحي كانت واحدة من اهم المعقوات في طريق تقديم الخدمات للمواطن"، لافتا الى ان "الغاؤها هو خطوة مهمة باتجاه الاصلاح، ناهيك عن الغاء المخصصات المقدمة للدرجات العليا والخاصة من اجل تحقيق مبدأ التوازن العادل وعدم وجود فوارق برواتب الموظفين".

وشدد على اننا "سنبقى ملتزمين بجلسة مفتوحة للبرلمان لحين تحقيق جميع الاصلاحات وتلبية مطالب الجماهير التي انتظرتها طويلا".



وكان مجلس النواب عقد، امس الاثنين، جلسته المخصصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وتنفيذ حزم الإصلاحات، برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي وحضور 222 نائباً، والتي تضمنت الغاء الجمع بين راتبين بينها امتيازات رفحاء، والغاء امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء وكبار المسؤولين، فضلا عن التصويت لتشكيل لجنة لتعديل الدستور خلال أربعة أشهر، وحل مجالس المحافظات.

