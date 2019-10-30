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نقابة الصحفيين العراقيين تدعو كافة الصحفيين للمساهمة في حملة للتبرع بالدم

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أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الاربعاء، عن تنظم حملة كبرى للتبرع بالدم لدعم المصابين والجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية في بغداد والمحافظات.
وقالت النقابة، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنها نظمت حملة للتبرع بالدم في بغداد والمحافظات لدعم المصابين والجرحى من أبناء شعبنا المشاركين في التظاهرات التي تشهدها المدن العراقية.

ودعت النقابة، الصحفيين والإعلاميين كافة للمساهمة في هذه الحملة الإنسانية والوطنية والتي تسهم في إنقاذ حياة الجرحى من المواطنين والقوات الأمنية الذين تعرضوا للإصابة إثناء التظاهرات.

وأهابت نقابة الصحفيين العراقيين بكافة الصحفيين في بغداد والمحافظات للمساهمة والمشاركة الواسعة في هذه الحملة التي تقام في المركز العام وفروع النقابة في المحافظات.

وعلى صعيد متصل اشادت نقابة الصحفيين العراقيين بالجهود المتميزة والمشاركة الواسعة التي يقوم بها الصحفيون في بغداد وكذلك فروع النقابة والمساهمة في تغطية التظاهرات ومساعدة المواطنين من خلال تشكيل غرف عمليات في المركز العام وفي كافة فروع النقابة والتي كان لها الدور البارز والمتميز في تذليل الكثير من العقبات التي واجهت الصحفيين والإعلاميين إثناء تغطية وقائع التظاهرات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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