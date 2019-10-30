نقابة الصحفيين العراقيين تدعو كافة الصحفيين للمساهمة في حملة للتبرع بالدم

أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الاربعاء، عن تنظم حملة كبرى للتبرع بالدم لدعم المصابين والجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية في بغداد والمحافظات.
ودعت النقابة، الصحفيين والإعلاميين كافة للمساهمة في هذه الحملة الإنسانية والوطنية والتي تسهم في إنقاذ حياة الجرحى من المواطنين والقوات الأمنية الذين تعرضوا للإصابة إثناء التظاهرات.
وعلى صعيد متصل اشادت نقابة الصحفيين العراقيين بالجهود المتميزة والمشاركة الواسعة التي يقوم بها الصحفيون في بغداد وكذلك فروع النقابة والمساهمة في تغطية التظاهرات ومساعدة المواطنين من خلال تشكيل غرف عمليات في المركز العام وفي كافة فروع النقابة والتي كان لها الدور البارز والمتميز في تذليل الكثير من العقبات التي واجهت الصحفيين والإعلاميين إثناء تغطية وقائع التظاهرات.
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