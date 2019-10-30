نانسي عجرم تأسر القلوب بصورة طفل يبكي... اليكم القصة! (صورة)

لا تختلف الاوضاع في لبنان كثيرا عما هي عليه في العراق. فأخبار الاحتجاجات والثوار تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في كلا البلدين.
وانطلاقا من هنا، نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة مؤثرة لطفل وهو يبكي عبر حسابها الخاص على انستغرام، وأثارت ضجة واسعة.
ويبدو الطفل في الصورة وهو يبكي، وملامح الفقر والحزن لا تفارق وجهه. وعلقت على الصورة بالقول: "سُئل طفل في الشارع: أنت مسلم أم مسيحي؟ أجاب الطفل: أنا جائع."
وانهالت التعليقات على هذا المنشور، حيث كتب احدهم: "اللهم اعن كل عبادك المحتاجين والمظلومين من كل جنس وعرق ودين وانصرهم على الظالمين". وعلق متابعو عجرم ببعض الوجوه التعبيرية الحزينة على هذه الصورة.
ونالت هذه الصورة أكثر من 280 ألف لايك، متفاعلين مع براءة الطفل.
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