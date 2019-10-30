نانسي عجرم تأسر القلوب بصورة طفل يبكي... اليكم القصة! (صورة)

وفي هذا السياق، نلاحظ تفاعل الفنانين اللبنانيين مع الناس المتألمة، وهم ينشرون صورا ويعبرون عن مواقفهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانطلاقا من هنا، نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة مؤثرة لطفل وهو يبكي عبر حسابها الخاص على انستغرام، وأثارت ضجة واسعة.



ويبدو الطفل في الصورة وهو يبكي، وملامح الفقر والحزن لا تفارق وجهه. وعلقت على الصورة بالقول: "سُئل طفل في الشارع: أنت مسلم أم مسيحي؟ أجاب الطفل: أنا جائع."