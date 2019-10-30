إيران تتهم ثلاث دول بـ'استغلال الأوضاع' في العراق ولبنان

اتهمت الرئاسة الإيرانية، الأربعاء، أميركا والسعودية وإسرائيل بـ"استغلال" الأوضاع في العراق ولبنان، داعيةً إلى التهدئة في البلدين. وذكرت الرئاسة الإيرانية، أن "أميركا والسعودية وإسرائيل يستغلون الأوضاع في العراق ولبنان وهذا ليس لصالح شعبي البلدين". ودعت الرئاسة الإيرانية، إلى "التهدئة في العراق ولبنان وعدم السماح للجهات الأجنبية بالتدخل في شؤونهما".





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