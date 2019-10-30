عودة حجب مواقع التواصل الإجتماعي بعد رفعه لمدة ساعة فقط

واشار مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي الى عودة الحجب المفروض على مواقع التواصل، مؤكدين عدم امكانية الدخول الى تلك المواقع الا باستخدام برامج كسر الحجب.

ورفعت السلطات العراقية، صباح الأربعاء، الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نحو شهر من تطبيقه، الا ان الرفع لم ستمر الى لساعة من الوقت فقط.



يذكر أن السلطات العراقية حجبت مواقع التواصل الاجتماعي في الثاني من شهر تشرين الأول الحالي، بعد انطلاق تظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات في الأول من الشهر الحالي.

ودعت منظمة العفو الدولية، السلطات العراقية إلى إنهاء الحظر الذي وصفته بأنه "غير قانوني" عن الوصول إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.