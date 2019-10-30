عودة حجب مواقع التواصل الإجتماعي بعد رفعه لمدة ساعة فقط

عاودت السلطات، اليوم الاربعاء، حجب مواقع التواصل الإجتماعي في العراق بعد رفعه لمدة ساعة فقط.
ورفعت السلطات العراقية، صباح الأربعاء، الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نحو شهر من تطبيقه، الا ان الرفع لم ستمر الى لساعة من الوقت فقط.
يذكر أن السلطات العراقية حجبت مواقع التواصل الاجتماعي في الثاني من شهر تشرين الأول الحالي، بعد انطلاق تظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات في الأول من الشهر الحالي.
ودعت منظمة العفو الدولية، السلطات العراقية إلى إنهاء الحظر الذي وصفته بأنه "غير قانوني" عن الوصول إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
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