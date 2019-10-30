كيف علّق الفنانون اللبنانيون على استقالة الحريري؟

بعد 13 يوم من الاحتجاجات التي عمت لبنان، أعلن الرئيس سعد الحريري، أمس الثلاثاء، استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية.

وتفاعل النجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر، حيث حييوا الرئيس بقراره المنقذ للبلد، على حد تعبيرهم.

بدورها، قالت الفنانة مايا دياب في تدوينة لها عبر تويتر: "موقفك كلّه خوف ومحبّة للبنان ولبنانيتك ،موقف يحمل وضوح ما بداخلك ووضوح ما واجهته وتواجهه حتى الساعة من جميع الأفرقاء على طاولة الوزراء التي لم تتفق يوماً.."

وعلقت الفنانة ميريام فارس على خبر الاستقالة، مغردة على تويتر: "سعد الحريري سمع صوت شعبه ولم يخذله..."

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وغردت الفنانة اللبنانية اليسا في تدوينه لها على تويتر، قائلة: "ما حدا أكبر من بلده... الرئيس الحريري استقال وأكّد إنه بدو يسمع لشعبه... شكرا لأنك سمعت صوت الشعب بوقت كتار فرجونا إنو ما بيهمن هل البلد... الله معك".

ودونت الممثلة سيرين عبد النور في تغريدة لها عبر حسابها الخاص على تويتر، وقالت: "المناصب بتروح وبتجي المهم كرامة وسلامة البلد... ما في حداً أكبر من بلدو الله يحمي لبنان".

من جهتها، علّقت الفنانة نجوى كرم على استقالة الحريري، وكتبت: "أحلى كلمة سمعتا: (ما حدا أكبر من بلدو)"!.