الصدر: عدم استقالة عبد المهدي ستجعل من العراق سوريا واليمن

حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، من أن عدم استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي "سيجعل من العراق سوريا واليمن"، مؤكداً أن لن يشترك في تحالفات بعد اليوم.



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